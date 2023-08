No que diz respeito às conquistas da Supertaça, o destino habitual tem sido o Estádio do Dragão, face aos 23 troféus que os "dragões" arrecadaram, mais do que todos os restantes vencedores em conjunto: Sporting (nove), Benfica (oito), Boavista (três) e Vitória de Guimarães (um).A 45.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira tem início às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.