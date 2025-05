Benfica e Torreense jogam a final da Taça de Portugal feminina

O jogo, no Estádio Nacional, em Oeiras, conta com a arbitragem de Sílvia Domingos, da Associação de Futebol de Setúbal, opõe as campeãs nacionais e detentoras da Taça, a um Torreense que terminou a Liga no quarto lugar.Esta época, as duas equipas defrontaram-se quatro vezes, com uma vitória (2-1 em casa) e um empate (1-1 fora) do Benfica, e mais dois triunfos das ‘águias’ nas meias-finais da Taça da Liga (3-0 fora e casa), que o Benfica viria a vencer.A equipa de Filipa Patão procura, aliás, um ‘triplete’ na época, após ter conquistado o campeonato, o quarto consecutivo, e a Taça da Liga, a terceira seguida, de um total de cinco.

Para chegar à final da Taça de Portugal, o Benfica eliminou o Amora (3-0, fora), Racing Power (3-2, casa), Sporting (3-2, casa) e Valadares Gaia, 2-2 e 0-0, desempate nas grandes penalidades por 4-2), enquanto o Torriense afastou o Romariz Lousada (1-0, fora), Clube de Albergaria (2-0, fora), Vitória de Guimarães (2-0, casa) e Sporting de Braga (3-0, casa, e 2-0, fora).