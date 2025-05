Benfica fecha as portas da Luz à Seleção Nacional

Num comunicado divulgado ao fim da tarde, a cúpula encarnada revela ainda a suspensão da participação nos grupos de trabalho da Liga Centralização, um pedido de audiência ao Governo e declara-se indisponível para receber jogos da Seleção Nacional no Estádio da Luz.









Leia o comunicado na íntegra:



Acreditámos que o futebol nacional teria muito a ganhar se a maior instituição desportiva do país, o Sport Lisboa e Benfica, assumisse esse papel de enorme responsabilidade. E fizemo-lo na defesa intransigente do futebol português. No entanto, somos obrigados a admitir que o caminho de valorização não foi respeitado pelas entidades que o tutelam.



Em face dos graves acontecimentos das últimas jornadas da Liga Portugal e da final da Taça de Portugal, que desvirtuaram por completo a verdade desportiva, com prejuízo relativo à entrada direta na Liga dos Campeões, o Sport Lisboa e Benfica decidiu:



1 – Participar disciplinarmente da equipa de arbitragem e de VAR do jogo da final da Taça, a saber: Luís Godinho, Tiago Martins e respetivas equipas;





2 – Participar disciplinarmente dos jogadores Matheus Reis e Maxi Araújo pelas múltiplas agressões ao jogador Andrea Belotti;





3 – Exigir a divulgação imediata dos áudios entre Árbitro e VAR da final da Taça de Portugal, bem como as notas que lhes venham a ser atribuídas;



4 – Fazer uma exposição à FIFA, à UEFA e ao IFAB, em face da ilícita aplicação do protocolo VAR em Portugal, que colocou em causa a verdade desportiva;



5 – Exigir ao recém-eleito Conselho de Arbitragem uma posição pública, onde apresente medidas e soluções concretas que corrijam a sua atuação, sob pena de não ter condições para continuar em funções;



6 – Suspender a participação nos grupos de trabalho da Liga Centralização e solicitar ao Governo uma audiência com caráter de urgência, informando-o de que, neste momento, não estão reunidas as condições para avançar com este processo;



7 – Informar a FPF que, enquanto a verdade desportiva não prevalecer nas competições nacionais, o Sport Lisboa e Benfica estará indisponível para acolher jogos da Seleção Nacional no seu Estádio.



O Sport Lisboa e Benfica exige que a próxima temporada seja decidida em campo, de forma transparente, o que não sucedeu na época desportiva que agora finda.



Nós assumimos sempre as nossas responsabilidades. Exigimos que quem tutela e rege o futebol português também assuma as suas.”