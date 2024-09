O Benfica venceu o Santa Clara por 4-1, no jogo de estreia de Bruno Lage após o regresso ao Clube da Luz. Os encarnados sofreram o golo logo no primeiro minuto, mas deram a volta ao resultado.

O treinador do Santa Clara considera que o árbitro errou num lance crucial do jogo. O técnico do Benfica elogia a reação da equipa e o ambiente favorável criado pelo público.