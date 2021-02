Benfica, já com Jorge Jesus no banco, procura colar-se ao Braga na terceira posição

Recuperado da infeção respiratória, causada pela covid-19, o treinador encarnado regressa ao banco, depois de ter falhado três jogos, procurando levar o Benfica de regresso aos triunfos, após quatro encontros sem vencer na I Liga.Os 'encarnados', quartos posicionados, tentam juntar-se ao Sporting de Braga, terceiro, que empatou no domingo com o FC Porto, segundo, frente ao Famalicão, penúltimo classificado.A quatro pontos do Benfica e do Paços de Ferreira, o Vitória de Guimarães, sexto posicionado e que tem um jogo em atraso, joga em casa do Belenenses SAD (13.º).O Farense, que é último classificado, tenta largar a lanterna-vermelha na receção ao Moreirense, que ocupa um tranquilo oitavo lugar.

No outro encontro do dia, o Marítimo, que ocupa o 11.º lugar, recebe o Santa Clara, sétimo.







Programa da 18.ª jornada:

Sporting de Braga - FC Porto, 2-2 (0-1 ao intervalo)Farense – Moreirense, 17:00Benfica – Famalicão, 19:00Marítimo - Santa Clara, 19:00Belenenses SAD - Vitória de Guimarães, 21:00Paços de Ferreira – Portimonense, 15:00Rio Ave – Tondela, 17:00Boavista – Nacional, 19:00Gil Vicente – Sporting, 21:00