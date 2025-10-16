Benfica. João Diogo Manteigas garante formação como pilar do futuro

Entrevistado pelo jornalista Alexandre Santos, João Diogo Manteigas afirmou que José Mourinho é um %u201Cdiretor de comunicação%u201D mas que não é um projeto de futuro para o Benfica e asseverou: %u201CMourinho é o último responsável por esta situação%u201D.



Sobre Mário Branco, Manteigas foi conclusivo: %u201CÉ mais um caso em que vamos apresentar um plano desportivo e ele vai ter de nos dizer onde encaixa. Se não quiser encaixar, não há problema. Extinção do posto de trabalho%u201D.



E ainda deixou uma questão: %u201CPorque é que o António Silva ainda não renovou?%u201D. João Diogo Manteigas acredita que o produto da formação é um dos exemplos que devem ser mantidos no plantel principal e quer uma reestruturação, utilizando o futebol para conseguir alcançar o objetivo.



Esta foi a terceira de seis entrevista que a RTP Notícias vai realizar a todos os candidatos à presidência do Benfica. Cristóvão Carvalho e Martim Mayer foram os dois primeiros a ser entrevistados.