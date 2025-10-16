Desporto
Benfica. João Diogo Manteigas garante formação como pilar do futuro
O candidato à presidência do Benfica esteve esta quinta-feira na RTP Notícias a dar uma entrevista em que falou da estratégia da sua candidatura. João Diogo Manteigas garantiu que existirão dois diretores desportivos, numa aposta principal ligada à formação.
Sobre Mário Branco, Manteigas foi conclusivo: %u201CÉ mais um caso em que vamos apresentar um plano desportivo e ele vai ter de nos dizer onde encaixa. Se não quiser encaixar, não há problema. Extinção do posto de trabalho%u201D.
E ainda deixou uma questão: %u201CPorque é que o António Silva ainda não renovou?%u201D. João Diogo Manteigas acredita que o produto da formação é um dos exemplos que devem ser mantidos no plantel principal e quer uma reestruturação, utilizando o futebol para conseguir alcançar o objetivo.
Esta foi a terceira de seis entrevista que a RTP Notícias vai realizar a todos os candidatos à presidência do Benfica. Cristóvão Carvalho e Martim Mayer foram os dois primeiros a ser entrevistados.