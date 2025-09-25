Benfica. José Mourinho acredita que jogadores vão aparecer melhor com o Gil Vicente

Foto: Reuters

O técnico do Benfica confirmou que Gianluca Prestianni vai ao Mundial de sub-20, explicando que acredita que os jogadores devem representar a seleção, especialmente em alturas em que não ter tantos minutos de jogo.



"É uma posição em que temos outras opções. Obrigá-lo a ficar e não lhe dar muito minutos durante esse período não me parece ser uma decisão correta. Acho que toda a gente gosta de jogar na sua seleção", disse José Mourinho, que mesmo assim revelou que o argentino será convocado.



Fredrik Aursnes, apesar do lance do golo do empate do Rio Ave, é um jogador importante para o Benfica em várias posições, garantiu o técnico, e falou sobre Obrador e como ainda tem de conhecer melhor o jogador.



Questionado pela RTP sobre o sub-rendimento de alguns jogadores, caso de Richard Ríos, e se tem razões para estar preocupado, José Mourinho disse ter razões para ajudar o jogador.



"Vejo razões para tentar tirar o melhor dele. Vejo razões para eu tentar não lhe pedir coisas nas quais ele tem alguma dificuldade em fazer. Ou seja, vejo razões para eu analisar muito, estar muito perto dele, protegê-lo ao máximo e ao mesmo tempo tentar que ele mostre aquilo que de bom tem e para que esconda aquilo que de menos bom tem".



Questionado sobre as declarações de André Villas-Boas e a maneira como vai ser recebido no Dragão, José Mourinho foi perentório: "totalmente de acordo".



"Estou totalmente de acordo com o presidente André. Acho que deve ser assim. Se eu for recebido como todos os treinadores do Benfica, com respeito, educação, sem amor e sem carinho, estou absolutamente de acordo".