Benfica. Luisão acredita que Richard Ríos vai dar a volta

"Aqui era um jogador exímio mas por lá [Portugal] está em adaptação. Sei bem como é isso. Quando cheguei, os primeiros meses também não foram fáceis", disse Luisão.





O antigo capitão das águias acredita, ainda assim, que Rios vai saber dar a volta à situação e que José Morinho terá um papel importante no rendimento do jogador.





"Mas com o Morinho ele vai dar a volta por cima porque qualidade ele tem", concluiu o antigo jogador.





Richard Ríos foi a contratação mais cara do Benfica para esta temporada. Contratado ao Palmeiras, o colombiano chegou à Luz por um valor a rondar os 27 milhões de euros e até agora não tem conseguido convencer os adeptos benfuiquistas dentro das quatro linhas.





Na última partida, frente ao Chelsea, na fase de liga da Liga dos Campeões, Rios marcou o único golo da partida: um autogolo que deu os três pontos ao clube londrino.