Benfica. Luisão acredita que Richard Ríos vai dar a volta

Foto: Reuters
O antigo capitão desculpou esta quinta-feira as exibições menos conseguidas de Richard Ríos no Benfica. Luisão acredita que José Mourinho vai ser muito importante na mudança do jogo do internacional colombiano.
"Aqui era um jogador exímio mas por lá [Portugal] está em adaptação. Sei bem como é isso. Quando cheguei, os primeiros meses também não foram fáceis", disse Luisão.
O antigo capitão das águias acredita, ainda assim, que Rios vai saber dar a volta à situação e que José Morinho terá um papel importante no rendimento do jogador.
"Mas com o Morinho ele vai dar a volta por cima porque qualidade ele tem", concluiu o antigo jogador.
Richard Ríos foi a contratação mais cara do Benfica para esta temporada. Contratado ao Palmeiras, o colombiano chegou à Luz por um valor a rondar os 27 milhões de euros e até agora não tem conseguido convencer os adeptos benfuiquistas dentro das quatro linhas.
Na última partida, frente ao Chelsea, na fase de liga da Liga dos Campeões, Rios marcou o único golo da partida: um autogolo que deu os três pontos ao clube londrino.