Benfica. Martim Mayer critica onda de contratações por parte do clube

Foto: Reuters

No entanto, é a apresentação do ambicioso "Benfica District" a três meses das eleições que tem captado mais críticas.



Martim Mayer, em declarações à Antena 1, recorda que não foi apresentado aos sócios na última assembleia-geral de junho e com contas chumbadas um único euro dos mais de 200 milhões de euros prometidos para mudar toda a envolvência da Luz.



O "Benfica District" contempla a ampliação do estádio para uma capacidade da ordem dos 80 mil lugares mas o neto de Borges Coutinho preferia que Rui Costa se focasse noutro tipo de melhorias ao nível da comodidade dos espetadores.



Em contrarrelógio para fechar João Félix até ao final da semana, Rui Costa está mais perto de fechar negócio junto do Chelsea.



Em teoria, para Martim Mayer, João Félix é bem-vindo. O que não pode falhar, é a sustentabilidade do futuro do Benfica.