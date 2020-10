Benfica. Noronha Lopes apresentou lista às eleições

O candidato João Noronha Lopes, que concorre à presidência do Benfica nas próximas eleições, divulgou esta quarta-feira a lista completa que irá a sufrágio no dia 30 de outubro, tendo em vista o quadriénio 2020-2024.







Noronha Lopes propõe seis vice-presidentes (e dois suplentes), incluindo o atual diretor de programação da Rádio Comercial e locutor Pedro Ribeiro.







São também indicados ao cargo de vice os advogados Carlos Perdigão e Pedro Cardigos, o professor universitário e comentador televisivo Pedro Adão e Silva e os empresários António Borges de Assunção e Jorge Fonseca Ferreira.







Os também empresários Manuel António Mota e Stephan Morais surgem como vice-presidentes suplentes.







A lista tem como slogan "Um Benfica que voa mais alto" e propõe ainda para presidente da Mesa da Assembleia Geral o empresário Francisco Benitez, que desistiu de concorrer às eleições com o movimento "Servir o Benfica" e integra agora a lista de Noronha Lopes. Para presidente do Conselho Fiscal é indicado o nome do empresário José Theotónio, CEO do Grupo Pestana.