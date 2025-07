Alega ter sido prejudicado na final da Taça de Portugal frente ao Sporting e que os erros cometidos privaram o Benfica de um título que lhe era devido.



Além de exigir a suspensão dos elementos da arbitragem, o Benfica promete avançar com ações judiciais em Portugal e no estrangeiro e volta a pedir a divulgação dos áudios do VAR desse jogo que deu o título ao Sporting.