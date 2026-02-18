Benfica-Real Madrid. Mbappé arrasa Prestianni após alegado episódio de racismo.

O futebolista do Real Madrid Kylian Mbappé arrasou, Prestianni revelando que o jogador do Benfica chamou cinco vezes ‘macaco’ a Vinícius Júnior, motivo pelo qual o internacional brasileiro pediu a intervenção do árbitro François Letexier.Após o golo de Vinícius Júnior, aos 50 minutos, que ditaria a vitória do Real Madrid (1-0) frente ao Benfica, na primeira mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o jogador ‘merengue’ dirigiu-se ativamente ao árbitro francês acusando o internacional argentino do Benfica de insultos racistas.

Após o jogo, já na zona mista, Kylian Mbappé criticou fortemente Prestianni e explicou tudo o que se passou.





O atacante do Real Madrid, visivelmente agastado com este episódio, foi claro e considerou que Prestianni não deveria jogar mais na Liga dos Campeões.



“Neste tipo de situações temos de falar de forma clara. Tenho o máximo respeito pelo Benfica, pelo seu treinador, que foi um dos melhores treinadores da história do Real Madrid. Mas este jogador para mim não merece jogar mais a Liga dos Campeões. É uma coisa maravilhosa jogar esta competição. Temos dar os melhores exemplos aos jovens. Se deixarmos passar este tipo de situações, os valores do futebol não servem para nada”, defendeu.



Compreendendo que nem todos poderão ter ouvido o que se passou, Mbappé salientou que esta situação não pode passar impune e que quem ouviu tem de agir.



“A primeira coisa que quero dizer é que estamos na Liga dos Campeões. Temos todas as câmaras do mundo. Ele mete a camisola em frente à boca. Não dá para ver o que ele disse. Mas não podemos deixar este tipo de coisas. Falei com Vinícius, porque ele não queria jogar mais. Como equipa temos de estar unidos. Falei com as pessoas do Benfica, mas eles não ouviram o que foi dito. Quem ouviu é que tem de fazer alguma coisa”, rematou.

