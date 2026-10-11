Benfica regressa aos triunfos frente ao Vitória

O Benfica venceu esta tarde o Vitória de Guimarães (2-0) e mantém-se na perseguição ao FC Porto.



O regresso às vitórias, após a derrota no Dragão na última jornada, começou a desenhar-se na primeira parte. Numa jogada de entendimento com Pavlidis, Dahl surpreendeu a defesa minhota e inaugurou o marcador aos 24 minutos.



Até ao intervalo, as águias mantiveram a vantagem no marcador. Já na segunda parte, Marco Silva fez alterações na equipa e lançou Sudakov. Aos 75 minutos, o ucraniano aproveitou o espaço e rematou para o 2-0, estreando-se a marcar esta temporada pelo emblema da Luz.







Veja os golos:





Golo, Sudakov, 75 minutos













Golo, Samuel Dahl, 24 minutos



