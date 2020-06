Benfica. Rui Gomes da Silva candidato

Rui Gomes da Silva está confirmado como candidato às eleições do Benfica. O advogado foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016, tendo ocupado também o lugar de administrador da SAD. Rui Gomes da Silva desafiou o atual presidente para dois debates em canal aberto e disse que tem uma equipa pronta para assumir a direção do clube. Antes dele, também Bruno Costa Carvalho tinha anunciado que é candidato. As eleições estão agendadas para outubro.