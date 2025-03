O Benfica joga esta terça-feira em Barcelona e Bruno Lage já sabe que não vai poder contar com Di Maria. O jogador argentino ainda recupera de problemas físicos.

O treinador deve voltar a fazer várias alterações na equipa em relação ao último jogo com o Nacional. Desde logo na baliza, onde Trubin será titular.



Florentino, Akturkoglu e Schelderup podem ser outras das novidades no onze encarnado.



Em dúvida está Tomás Araújo, que não foi opção no último encontro devido a algumas queixas musculares.