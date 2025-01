Os clubes portugueses conheceram os adversários das competições europeias. No play-off da Liga dos Campeões, o Benfica irá defrontar o AS Monaco, enquanto o Sporting tem encontro marcado com o Borussia Dortmund.

Na Liga Europa, o FC Porto vai discutir a passagem aos oitavos-de-final com a AS Roma.



A primeira mão do play-off disputa-se a 12 e 13 de fevereiro.