O defesa, que não foi chamado à seleção por sobrecarga de esforço, pode ser titular, mais logo, em Vila do Conde. Já Dí Maria pode não recuperar totalmente para esta partida.

Manu Silva, Bah e Tiago Gouveira continuam a recuperar de lesões.



O Benfica anunciou, esta manhã, que Bruno Lage não vai fazer a habitual antevisão do jogo, devido a uma virose.



O treinador do Rio Ave espera um jogo em que as duas equipas vão fazer tudo para reagir às derrotas dos últimos desafios.