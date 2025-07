Boavista falhou a inscrição na Liga 3

O Boavista pode mesmo acabar a jogar na distrital. Tal como já tinha acontecido no pedido de licenciamento para as competições profissionais, o clube voltou a falhar os requisitos financeiros.

Neste caso, não apresentou certidões de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social.



A Federação Portuguesa de Futebol não aceitou a capacidade financeira e económica da SAD axadrezada, alvo de um processo de insolvência nos últimos dias.



Ao fim de 11 anos consecutivos no escalão principal, o clube foi despromovido à segunda Liga.



A SAD vai recorrer desta nova decisão, mas se a contestação não for aceite, o Boavista será relegado para os escalões distritais da Associação de Futebol do Porto.