Boavista x Porto. Pepe regressa após castigo

Pepe vai regressar ao onze do Porto no dérbi de sexta feira, frente ao Boavista. O capitão dos dragões cumpriu os dois jogos de castigo após ter sido expulso em Alvalade.

Em sentido inverso, Alan Varela é ausência. Vai cumprir suspensão depois de ter completado uma série de cartões amarelos.



Ausência notada será a de Taremi que foi convocado para a Taça da Ásia e por isso vai estar ausente nos próximos jogos dos dragões.



João Mario que apontou o golo da vitória com o Desportivo de Chaves vai ser reavaliado, mas deve estar em condições para o jogo de sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Bessa.