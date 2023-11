Após conquistar a oitava Bola de Ouro na carreira, Lionel Messi foi recebido em festa pelos companheiros no regresso aos treinos no Inter Miami.

O craque argentino tornou-se no primeiro jogador a vencer o prémio por três clubes diferentes.



Em seis oportunidades, ficou com o galardão enquanto representava o Barcelona.



Já em 2021, conquistou a sétimo pelo Paris Saint Germain. Agora, mesmo com poucos jogos, recebeu o troféu individual no Inter Miami.