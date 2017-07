Bradley Lowery, amigo de Jermain Defoe, morreu vítima de cancro

Bradley Lowery ficou conhecido depois de se ter tornado uma espécie de mascote do Sunderland, clube inglês de que era um fervoroso adepto.



Jermain Defoe, na altura jogador do Sunderland, ficou sensibilizado com o caso e tornou-se muito próximo da criança, tendo mesmo participado na festa do seu sexto aniversário.



Milhares de pessoas chegaram a angariar verbas para que Bradley recebesse tratamento nos Estados Unidos, mas os médicos e a família chegaram à conclusão de que não havia nada a fazer.



O rapaz morreu em casa, junto à família.