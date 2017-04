Brahimi suspenso por dois jogos devido a expulsão em Braga

O jogador do Porto fez, segundo o relatório, gestos ameaçadores e reveladores de indignidade dirigindo-se depois de forma brusca ao quarto árbitro, embora as palavras tenham sido imperceptiveis.



Igualmente de castigo está Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto, que foi suspenso por um mês por causa das críticas feitas ao árbitro nesse encontro com o Braga.