Bruno Lage deixa comando do Benfica após derrota com Qarabag

Na sua segunda passagem pelo clube, iniciada em setembro de 2024 após a saída de Roger Schmidt, Lage somou 10 jogos em 2025/26, com sete vitórias, dois empates e uma derrota, conquistando a Supertaça no arranque da época.





Apesar de um bom início, os empates com Santa Clara e a derrota europeia intensificaram a contestação dos adeptos.





Ao serviço do Benfica, Lage conquistou ainda uma Taça da Liga e duas Supertaças, além do título nacional em 2018/19.





Foi o quarto treinador da presidência de Rui Costa, que enfrenta eleições em outubro. Atualmente, o Benfica ocupa o quarto lugar da I Liga, a cinco pontos do FC Porto, com um jogo em atraso.





Uma saída para "não hipotecar a época" - Rui Costa





O presidente do Benfica, Rui Costa, justificou a saída de Bruno Lage como uma decisão para “não hipotecar a época” do Benfica.





“Não hipotecamos nada, não perdemos nada nem deixamos de estar em nenhuma competição, mas entendo que este é o momento de trocar, precisamente para não hipotecar a época”, assumiu o dirigente, em conferência de imprensa no Estádio da Luz, em Lisboa, agradecendo o contributo do técnico na segunda passagem pelas ‘águias’.



Rui Costa admite as dificuldades da última semana, com duas derrotas seguidas, uma na Liga frente ao Santa Clara e agora na Liga do Campiões.



“Foi uma semana dura para todos os benfiquistas e lamento pelos dois últimos jogos, que foram totalmente inesperados em função dos nossos objetivos. O treinador que vier tem de ter um perfil ganhador, com capacidade para pôr esta equipa nos patamares que são exigíveis, e que nos dê os títulos que pretendemos”, observou.



Questionado sobre o sucessor de Bruno Lage, que tinha voltado ao Benfica em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schmidt, após uma primeira passagem, de 2019 a 2020, Rui Costa não revelou qual é a sua preferência, mas disse esperar que essa decisão fique consumada antes da visita ao AVS, no sábado, da sexta jornada da I Liga.









