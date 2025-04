O Benfica visita amanhã Guimarães. Bruno Lage sabe que não pode contar com os lesionados Alexandre Bah, Manu Silva e Renato Sanches para esta deslocação importante na luta pelo título.

O Benfica está em igualdade pontual com o Sporting no topo da classificação, mas quando entrar em campo já saberá do jogo de hoje entre o rival de Alvalade e o Moreirense.



Bruno Lage sublinha que é fundamental conquistar os três pontos.