O canoísta português, Fernando Pimenta, conquistou este sábado a medalha de ouro em K1-1000 metros nos Mundiais de canoagem em Duisburgo, na Alemanha, e com isso, apurou Portugal para os Jogos Olímpicos de Paris, do próximo ano.



Fernando Pimenta disse, em declarações à RTP, que agora é tempo de trabalhar e "começar a sonhar com Paris2024".