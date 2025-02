Fernando Gomes apresentou formalmente a candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal. As eleições dos Órgãos Sociais estão marcadas para 19 de Março.

O líder cessante da federação portuguesa de futebol, que concorre sob o lema "saber fazer, fazer vencer", diz ter um programa baseado no atleta. Quer melhorar as condições dos praticantes para que possam atingir o máximo potencial.



Fernando Gomes pede o apoio de todas as federações desportivas, entre elas a do futebol.