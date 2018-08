Candidatura de Bruno de Carvalho já foi entregue e terá agora de ser validada pelo Sporting

Os representantes da lista do ex-presidente reuniram esta manhã com o presidente da mesa da assembleia geral do clube.



Esta candidatura foi recebida porque há ordem judicial que obriga o Sporting a receber a lista, após no dia de ontem os apoiantes do antigo presidente não terem conseguido formalizar a entrega e terem chamado a PSP a Alvalade.



Agora, o gabinete jurídico vai avaliar se cumpre ou não os estatutos do clube.