Canoagem K4. Atletas portugueses recebem ouro com emoção e sorriso no rosto

Já de medalha ao peito os canoístas falaram à RTP.



Pedro Casinha revela que esta conquista é fruto de todo o trabalho e sofrimento ao longo da época. E ter esta medalha é mais que um sonho: %u201CÉ um delírio%u201D.

Para Messias Batista ganhar e sempre a melhor sensação, bem como a possibilidade de partilhar esta vitória com a equipa e com dois novos membros.



Uma medalha que é de todos, mas também da família e do treinador.



Já José Ribeiro refere que esta vitória é o culminar de muito sacrifício, pois são 15 anos nesta modalidade que agora deu o lugar mais alto, ser campeões do mundo, depois de há bem pouco tempo terem arrebatado o lugar cimeiro europeu.



Por fim, o Gustavo machado fala numa cereja no topo do bolo, num sonho que se tornou realidade.



Também presente nesta celebração esteve o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem que revela a enorme satisfação por esta conquista, mas salienta que sem apoios, mesmo que exista muito esforço dos atletas, conquistar medalhas e lugares como o de hoje se torna muito mais difícil.



O quarteto luso, que em junho se sagrou campeão da Europa, fez a prova na pista 6 e concluiu os 500 metro em 1.18,93 minutos, superando a Hungria por cinco centésimos de segundo e a Espanha por 40.

