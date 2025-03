Carlos Queiroz alerta para a era "pós-Ronaldo" na seleção

"Estamos próximos de um momento muito crítico. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que enfrentar a grande decisão da saída de um jogador genial e que marcou a história do futebol português para sempre", disse Carlos Queiroz.





O ainda treinador declarou que Portugal vive um "momento crítico" e que será necessário tomar as "decisões certas" para evitar o declínio da seleção nos próximos anos.





O capitão da seleção portuguesa já leva mais de 20 anos a ser convocado e é recordista com mais de 200 internacionalizações e mais de 130 golos marcados.





Carlos Queiroz abordou ainda a ida de Ruben Amorim para o Manchester United, clube onde esteve e foi adjunto de Alex Ferguson, também numa altura em que Cristiano Ronaldo dava os primeiros passos em Inglaterra.



Foto: Reuters





O treinador acredita que a situação do antigo técnico do Sporting é complicada e que vai levar tempo até conseguir ter sucesso."Ele mostrou aqui no país inteligência, e eu acredito que ele vai conseguir [dar a volta] mas não vai ser fácil".





Carlos Queiroz, de 72 anos, é um dos treinadores mais experientes em Portugal com passagens por vários clubes importantes. Foi campeão mundial de sub-20 com Portugal, em 1989 e 1991, e passou pelo comando técnico da seleção principal de Portugal por duas vezes, tendo disputado um Mundial, na África do Sul.