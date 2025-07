Foto: Lusa

Este é o valor da cláusula de rescisão do central neerlandês, filho de Patrick Kluivert. O jogador já não foi visto no estágio esta quinta-feira que os 'Gansos' realizam em Vilamoura.





Em declarações à Sport TV, o treinador João Pereira já começou a despedir-se do filho do antigo jogador do FC Barcelona e avançado da seleção neerlandesa.