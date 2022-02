Caso Bruno Paixão. Benfica arrisca descer de divisão

O Benfica arrisca descer de divisão, se for provado que o antigo árbitro de futebol Bruno Paixão recebeu milhares de euros de uma empresa que serviria de "saco azul" do clube da Luz. As suspeitas de suborno estão a ser investigadas pela Policia Judiciária e pelo Ministério Público.