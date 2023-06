Caso e-mails Benfica. Defesa vai recorrer das condenações

A defesa dos três arguidos vai recorrer das condenações e pondera mesmo uma queixa no tribunal europeu dos direitos do homem, por questões que têm a ver com a liberdade de expressão. O advogado Nuno Brandão disse que, apesar das condenações, durante o julgamento, grande parte da acusação caiu e que "a montanha pariu um rato".