Caso Negreira. Polícia faz buscas no Barça e na RFEF

A Polícia fez buscas no Barcelona e na Federação Espanhola de Futebol por causa do caso Negreira, em que o Barça está acusado de suborno.

Um caso que pode levar à exclusão do Barcelona da Liga dos campeões.



Os catalães são acusados de terem pago mais de sete milhões de euros, durante 17 anos, ao vice presidente da comité de arbitragem da Federação espanhola de futebol.



O Barcelona nega a acusação.



A entrada do Barça na presente edição da Champions tem caráter provisório, com a UEFA a reservar o direito de decidir mais à frente sobre a admissão definitiva ou exclusão da prova.