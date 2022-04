Caso Slimani. Figuras do Sporting defendem Rúben Amorim

Antigas figuras do Sporting defendem o treinador no conflito com Slimani. Consideram que Rúben Amorim teve a atitude correta ao não convocar o jogador para o encontro com o Porto e ao dizer que só jogava quem treinava melhor, porque, acima de tudo, está o interesse do clube.