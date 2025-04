Catarina Campos está na lista de árbitras nomeadas para dirigir jogos no Euro 2025 feminino que acontece em julho. A portuguesa, que no sábado se tornou a primeira mulher da história a dirigir um jogo da I Liga masculina, é uma de 13 eleitas para liderar uma equipa de arbitragem no Europeu. Catarina Campos vai acompanhada pelas assistentes Andreia Ferreira Sousa e Vanessa Gomes.