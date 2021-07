Ceferin, presidente da UEFA, rejeita outro Europeu em vários países

Ceferin, presidente da UEFA, rejeita outro Europeu a decorrer em vários países.





Ceferin disse que o formato da edição deste Campeonato da Europa de futebol é uma exeção e não acredita que seja repetido.



Aleksander Ceferin, atual presidente do organismo que tutela o futebol europeu, falava numa entrevista à BBC.



O Euro 2020 termina no próximo domingo, numa final entre Inglaterra e Itália, tendo sido percorrido, no último mês, em diversos Estádios de 11 países do "velho" continente.