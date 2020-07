Centenas de adeptos do FC Porto em ambiente de festa na rua

No Porto o ambiente é já de festa. Centenas de adeptos acompanharam a saída do autocarro do Futebol Clube do Porto que pode hoje sagrar-se campeão nacional. Os adeptos concentraram-se no percurso do autocarro, sem cumprir as medidas de distanciamento social e muitos nem sequer usaram máscara. Isto apesar da presença da polícia.