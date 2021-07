Ciclismo de estrada. João Almeida 13.º e Nélson Oliveira 41.º

No ciclismo de estrada, João Almeida terminou no 13.º lugar. Já Nélson Oliveira cortou a meta na posição 41. O ouro foi para o Equador, com Richard Carapaz a conquistar o segundo ouro olímpico da história do país.