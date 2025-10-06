Clássico marcado por desacatos nas bancadas com adeptos do Benfica

O clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica registou desacatos nas bancadas onde estavam os adeptos do clube encarnado.
Para o Dragão, foi destacado um forte contingente policial, até porque o jogo era considerado de alto risco.
A chegada ao estádio e a partida dos mais de três mil adeptos do Benfica foi controlada e ocorreu sem problemas.
No final do encontro e em declarações à RTP, o sub-intendente Rui Rodrigues fez um balanço positivo da operação, apesar do foco de tensão gerado na bancada onde estavam os adeptos do Benfica.