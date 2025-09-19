Clube Atlético e Cultural. Quando a deficiência visual é uma força

Uma baliza de nove metros chama imediatamente a atenção. Os jogadores de Goalball do CAC aquecem para mais uma sessão de treino.



Eduardo Balola, um dos mais veteranos na modalidade em Portugal, falou com a RTP e explicou alguns dos fundamentos do jogo e o seu contexto histórico que remonta ao fim da II Guerra Mundial.



“Veio colmatar o facto de muitos estropiados de guerra, que ficaram incapacitados visualmente, poderem praticar uma modalidade desportiva. Ao longo dos anos foi sofrendo algumas alterações. Tornou-se numa modalidade competitiva e numa modalidade paralímpica. Desde a sua criação até aos dias de hoje é uma modalidade que se transformou por completo”, explicou.



João Mota joga há menos tempo que Eduardo Balola mas é também uma peça-chave do Goalball do CAC.



O jogador acredita que a modalidade tem feito o seu caminho e que evoluiu bastante: “acho que por parte das instituições públicas também há mais facilidade ao apoio. Enfim, há mais uma confluência de energia para que a modalidade cresça”, revelou à RTP.

Sobre o crescimento dos apoios, o mesmo é cada vez mais visível, até pelas tarefas de cada jogador em campo.



“Os atletas podem dedicar-se a serem atletas, os treinadores podem dedicar-se a serem treinadores e isso é o trabalho de alguns clubes que criaram uma estrutura que possibilita que cada um desempenhe a sua função. Acho que é aí que sentimos. O atleta pode ser atleta e pode ser só atleta”, continuou João Mota.

Mauro Diogo: o coordenador que vê os atletas a fazer da sua “deficiência uma força”



Enquanto modalidade de proa no desporto adaptado, o Goalball tem regras muito específicas que levam a uma prática desportiva de espetacularidade.Sobre a aposta do CAC para o futuro do, Eduardo Balola acredita que o projeto ée que apesar de ser um clube mais pequeno, o CAC consegue “ombrear” com clubes de maior projeção.e relembrou que o clube pode competir em torneios internacionais e mostrar a sua valia e crescer cada mais.Mauro Diogo é o coordenador e, muitas vezes, o treinador desta secção do desporto adaptado do Clube Atlético e Cultural. Lembrou a sua criação há coisa de três anos, numa aventurae relembrou o trabalho para várias modalidades do desporto adaptado que o clube tem desenvolvido.O CAC aplica todas as regras para conseguir integrar socialmente os seus atletas na sociedade e aposta num projeto de crescimento para o futuro.“Vamos ter um Grand Prix e em fevereiro uma Liga dos Campeões. Este ano, felizmente, temos um planeamento muito longo e competitivo e por já estamos a iniciar trabalhos para que possamos nestas competições mostrar principalmente a eles [atletas] que são tão bons ou melhores como os outros lá fora”.Por fim, relembrou o investimento cada vez maior na modalidade, lembrando os contributos de FC Porto e Sporting.No Grand Prix de Odivelas jogado de 5 a 7 de setembro,