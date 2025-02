Comité Olímpico Português. Laurentino Dias formalizou candidatura

Laurentino Dias já formalizou a candidatura à Presidência do Comité Olímpico de Portugal. Na cerimónia de apresentação estiveram personalidades como Fernanda Ribeiro, Naide Gomes, Fernando Mamede e Joaquim Evangelista.

O antigo Secretário de Estado do Desporto tem o apoio de catorze federações olímpicas.



Além de Laurentino Dias, são também candidatos à presidência do Comité Olímpico de Portugal Fernando Gomes, antigo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Alexandre Mestre, que foi Secretário de Estado do Desporto.