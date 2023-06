Conceição já devia ter renovado, diz André Villas-Boas

A provável renovação de contrato com Sérgio Conceição mereceu a reflexão do técnico português. Conceição tem sido mesmo apontado a vários clubes no estrangeiro.





Segundo Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto, a renovação já devia ter sido feita e há muito, logo após o confronto europeu com o Inter de Milão, a contar para a Liga dos Campeões. Essa é, salienta, uma questão que que "todos os portistas gostavam de ver respondida".





André Villas Boas está num período sabático e assim vai continuar até junho de 2024, garantiu o técnico portuense de 45 anos.







Chegados a essa fase, o desafio pode ser mesmo a presidência do FC Porto, admite o próprio. Só falta mesmo saber quando será.



Numa analise à situação financeira, Villas-Boas tece críticas e diz que a situação está cada vez pior.





No plano desportivo há comparações com uma fase vivida por André Villas-Boas, que espera ver um triunfo já na supertaça.





André Villas-Boas foi treinador principal do FC Porto em 2010/2011, tendo ganho a I Liga, Taça de Portugal, Supertaça de Portugal e Liga Europa.



Tendo iniciado o seu percurso como treinador na Académica de Coimbra, Villas-Boas passou por Chelsea e Tottenham (Inglaterra), Zenit (Rússia), Shanghai SIPG (China) e Marselha (França). Em 2021 optou por uma paragem no futebol e suspendeu a carreira.



c/ Marcos Celso - RTP