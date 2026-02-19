Confrontos junto ao Estádio José de Alvalade geram 124 detidos

Pouco antes de começar o encontro, cerca de 100 pessoas apareceram de surpresa no local do jogo.



Detonaram engenhos pirotécnicos nas imediações do estádio. Devido aos confrontos foram detidos 124 adeptos dos dois clubes. Há registo de um ferido ligeiro. Na origem dos confrontos com material pirotécnico terá estado um graffiti no Estádio da Luz a apelidar os benfiquistas de "racistas".



As autoridades já tinham dado conta de um número muito significativo de detidos, nos confrontos ocorridos junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Os detidos já foram identificados e deverão ser presentes a juiz esta sexta-feira.

