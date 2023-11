Pinto da Costa garante que, até ao final do ano, o Porto vai apresentar contas e capitais próprios positivos. Em entrevista à SIC, o presidente dos dragões assumiu que ficou admirado com a recente postura de André Villas-Boas, eventual candidato à presidência do clube, e lamentou ainda a polémica Assembleia Geral que terminou com confrontos entre sócios.