Conselho de Disciplina da FPF abre processo disciplinar contra jornalista

O Conselho de Disciplina da Federação abriu um processo disciplinar a uma jornalista. Na "Flash Interview" do jogo Sporting-Chaves, a repórter fez uma pergunta a Rúben Amorim sobre Slimani. O delegado do Sporting ao jogo entendeu que a pergunta estava fora do âmbito da partida e pediu expressamente ao delegado da Liga que este colocasse no relatório o sucedido.