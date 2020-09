Costa e Medina na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira

António Costa e Fernando Medina estão na comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica, em outubro. Os nomes do primeiro-ministro e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa são os mais visíveis entre os 500 que constituem a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.