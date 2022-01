Covid-19. Djokovic retido pelas autoridades ao entrar na Austrália

Novak Djokovic, o número um do ténis mundial não vai poder participar no Open da Austrália. O tenista foi travado no controlo de passaportes, por causa de alegado erro no visto, onde não revelava se está ou não está vacinado contra a covid-19. O Ministro da saúde da Austrália diz que o tenista não cumpriu as regras definidas e sublinha que Novak Djokovic não pode ter um tratamento de exceção.