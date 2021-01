Covid-19 no futebol. "Não desvalorizem os métodos de testagem, que são rigorosos"

Em causa está a suspensão de jogos ou mesmo do campeonato nacional de futebol, depois da informação de vários casos de jogadores positivos, no Benfica, e outros com "falsos positivos", no Sporting.João Pedro Mendonça espera que a competição não seja suspensa.

Para o médico de Saúde Pública Bernardo Gomes, o mais importante é não desvalorizar os métodos de testagem para não pôr em risco a confiança das pessoas, já que os procedimentos têm sido rigorosos.