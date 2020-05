Covid-19. Testes detetam vários jogadores positivos na I Liga

O Benfica tem um jogador infetado, um atleta da equipa B que estava a treinar com o plantel principal.No Famalicão, três jogadores e dois membros da estrutura do clube tiveram também testes positivos à covid-19. Foram para casa, para ficarem em isolamento.No Moreirense, um jogador também testou positivo e foi isolado do grupo de trabalho, que foi todo testado antes do regresso aos treinos.No Vitória de Guimarães, três atletas acusaram positivo e ficaram isolados do resto dos companheiros de equipa.Filipe Froes, consultor da DGS e da Liga de Futebol, foi o convidado do Bom Dia Portugal, e explicou que estes casos seriam já expectáveis.

Defende ainda que estes casos positivos apenas vieram reforçar a importância dos testes, dando início à atividade futebolística com segurança.

O médico pneumologista acredita na total segurança e no bom exemplo que o futebol está a dar a outras comunidades.