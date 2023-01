Cristiano Ronaldo chega logo à noite à Arábia Saudita

A apresentação oficial do novo jogador da equipa de Rudi Garcia deve ser amanhã no Estádio do Al Nassr perante 30 mil adeptos.



Antes disso, Ronaldo vai fazer os habituais testes médicos.



A estreia pela nova equipa poderá ser no dia 5, na receção ao Al Tai, equipa treinada por Pepa.